В Днепре умер первый пациент с подозрением на коронавирус
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.
"24 марта сообщаем, что в инфекционном отделении КНС «Городская клиническая больница № 21 им. проф. Е. Г. Попковой »ДМР около 20.00 умер мужчина", - говорится в сообщении.
Известно, что мужчине было 47 лет, а прибыл он из-за границы и очень долго не обращался за медицинской помощью.
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Накануне у мужчины взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции, результатов ожидаются ближайшее время.
Отметим, что состоянием на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Также мы сообщали, что в Днепре с 26 марта вводятся ограничения по работе общественного транспорта.
Теперь общественным транспортом могут пользоваться только:
- полицейские;
- врачи;
- сотрудники коммунальной инфраструктуры;
- сотрудники аптек;
- работники хлебозаводов и некоторых других предприятий пищевой промышленности;
- круг лиц, определенных городскими властями для поддержания жизнедеятельности города;
Для вышеперечисленных категорий будут выданы специальные пропуска. Проезд будет бесплатным.
Медики еще раз призывают население быть ответственными и сознательными к своему здоровью и здоровью окружающих.
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Также Politeka писала, что в сети показали, как коронавирус передается без контакта: правила выживания.