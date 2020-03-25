В Днепре умер первый пациент с подозрением на коронавирус

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.



"24 марта сообщаем, что в инфекционном отделении КНС «Городская клиническая больница № 21 им. проф. Е. Г. Попковой »ДМР около 20.00 умер мужчина", - говорится в сообщении.



Известно, что мужчине было 47 лет, а прибыл он из-за границы и очень долго не обращался за медицинской помощью.

Накануне у мужчины взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции, результатов ожидаются ближайшее время.

Отметим, что состоянием на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Также мы сообщали, что в Днепре с 26 марта вводятся ограничения по работе общественного транспорта.

Теперь общественным транспортом могут пользоваться только:

полицейские;

врачи;

сотрудники коммунальной инфраструктуры;

сотрудники аптек;

работники хлебозаводов и некоторых других предприятий пищевой промышленности;

круг лиц, определенных городскими властями для поддержания жизнедеятельности города;

Для вышеперечисленных категорий будут выданы специальные пропуска. Проезд будет бесплатным.



Медики еще раз призывают население быть ответственными и сознательными к своему здоровью и здоровью окружающих.

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