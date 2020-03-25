Депутаты в Днепре удивили заседанием под открытым небом
Днепровские депутаты подали пример всем украинцам, как можно собраться на заседания во время карантина. Об этом сообщает телеграм-канал Коронавирус|Украина, пишет Politeka.net.
«А это – днепровские депутаты, которые, соблюдая дистанцию, собрались на заседание на свежем воздухе, чтобы изменить регламент проведения сессии», – подписали показательный кадр в сети.
Отметим, что депутаты в дальнейшем будут собираться и голосовать на онлайн-конференциях с помощью программы ZOOM.
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Напомним, что в Днепре хозяева отказались от щенка, посчитав его переносчиком коронавируса. Об этом рассказала волонтер с днепровского приюта для животных «Друг».
"А вот и первый щенок, который пострадал от коронавируса. От неё отказались люди. ДРУЗЬЯ, ЖИВОТНЫЕ НЕ ВИРУС!!! Не предавайте, берите в семьи, помогайте и людям и животным! Сегодня, как никогда, прошу репост для Норы! Сладкая девочка, имеет все прививки, здоровая, игривая и ласковая! Подари семью, приюти! Здоровья всем", - сообщила она и прикрепила номер телефона, для желающих забрать щенка - 0730003888.
Стоить отметить, что это уже не первый случай такого отношения к животным во время эпидемии коронавируса в Днепре.
Ранее председатель одного из домов на ул. Калиновой, решив, что коты, которые живут в подвале, являются переносчиками вируса, решила поставить сетки и забетонировать все ходы и выходы.
Но медики уже неоднократно заявляли, что животные не являются переносчиками коронавируса штамма SARS-CoV-2. По их словам, если животное и болеет, то заражается исключительно от человека.
Но все же врачи советуют после контакта с животными мыть руки с мылом.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
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