В Днепропетровской ожидается значительное потепление



Как передает Politeka.net, прогноз опубликовал начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак.

25 марта Днепр почти весь день будет затянут тучами, но осадков не предвидется. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

26 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 10-15 градусов тепла.

27 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.

Несмотря на такой прекрасный прогноз днепряне не смогут полностью ощутить все прелести весны, так как в Украине продлили карантин до 24 апреля.

Такое решение приняли на заседании Кабинета Министров в среду, 25 марта.

Отмечается, что решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.

Таким образом, карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине будет действовать до 24 апреля. С возможностью продления.

Дополнительно к этому решение Кабмин постановил:

должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, госслужащие;

все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

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