Ну и как в таких условиях соблюдать карантин?

В Днепре на жилмассиве Парус жители испытывают проблемы с качеством проточной воды

Как передает Politeka.net, об этом сообщила днепрянка в Facebook-сообществе Актив ж/м Парус (Днепр).

"Опять проблема с водой! Как соблюдать карантин, и чем мыть руки? Как это видео переслать Филатову и президенту?", - написала возмущенная женщина.

В комментариях к посту днепряне разделили ее злость и поделились похожими проблемами.

"На сегодня передавали и предупреждали что будут ремонтные работы", " На Юрия Кондратюка вообще нет воды", Гидропарковая 9 такая же вода, позвонила на горячую линию горводоканала. Заявку приняли, но результатов пока нет." ," Гидропарковая 1 опять грязная вода", - писали днепряне.







Напомним, что на Днепропетровщине мошенники придумали новую аферу во время вспышки эпидемии коронавируса.

Полиция Днепропетровской области просит граждан быть осторожными и не открывать дверь незнакомцам.

В СМИ распространяется информация о группе людей, которая якобы ходит по домам в специальных костюмах защиты и предлагает продезинфицировать квартиры днепрян. Так мошенники проникают в дома и совершают преступления.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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