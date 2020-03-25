В Днепре на жилмассиве Парус жители испытывают проблемы с качеством проточной воды
Как передает Politeka.net, об этом сообщила днепрянка в Facebook-сообществе Актив ж/м Парус (Днепр).
"Опять проблема с водой! Как соблюдать карантин, и чем мыть руки? Как это видео переслать Филатову и президенту?", - написала возмущенная женщина.
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В комментариях к посту днепряне разделили ее злость и поделились похожими проблемами.
"На сегодня передавали и предупреждали что будут ремонтные работы", " На Юрия Кондратюка вообще нет воды", Гидропарковая 9 такая же вода, позвонила на горячую линию горводоканала. Заявку приняли, но результатов пока нет." ," Гидропарковая 1 опять грязная вода", - писали днепряне.
Напомним, что на Днепропетровщине мошенники придумали новую аферу во время вспышки эпидемии коронавируса.
Полиция Днепропетровской области просит граждан быть осторожными и не открывать дверь незнакомцам.
В СМИ распространяется информация о группе людей, которая якобы ходит по домам в специальных костюмах защиты и предлагает продезинфицировать квартиры днепрян. Так мошенники проникают в дома и совершают преступления.
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