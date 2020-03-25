В Днепре, на период карантина, серьезно меняется схема движения общественного транспорта



Ограничения начинают действовать уже с 26 марта.

Кроме недавнего нововведения с пропусками, теперь в Днепре значительно сократят маршруты общественного транспорта.

Так, останется всего 12 автобусных маршрутов и электротранспорт, которым можно будет пользоваться только по специальным пропускам.

Эти маршруты продолжают функционировать для перевозок людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Пропуска будут выдавать сотрудникам экстренных, коммунальных служб, работникам предприятий критически важной инфраструктуры, врачам и сотрудникам аптек.

Также, в городе отменили большую часть маршруток.

Также, трамвай № 12 будет курсировать по маршрутам 12 и 16 трамваев.







Стоить отметить, что в Днепре умер первый пациент с подозрением на коронавирус.

Известно, что мужчине было 47 лет, а прибыл он из-за границы и очень долго не обращался за медицинской помощью.

Накануне у мужчины взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции, результатов ожидаются ближайшее время.

Отметим, что состоянием на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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