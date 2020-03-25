В Днепре на нескольких улицах будет отсутствовать водоснабжение

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Днепрводоканале.



Так, в четверг, 26 марта с 9:30 до 21:00, в связи с проведением неотложных ремонтных работ, водоснабжение будет прекращено по следующим адресам:

улица Уральская, 30

улица Токарная

проулок Токарный

улица Кавалерийская, 9

улица Рабочая, 24 (котельная Теплоэнерго)

улица Канатная, включая больницу №21 на Канатной, 17

Стоить отметить, что в инфекционную больницу №21 на улице Канатной определяют всех пациентов, у которых выявлено заболевание коронавирусной инфекцией или подозрение на нее.

В водоканале посоветовали всем потребителям сделать необходимые запасы воды на день. А мы рекомендуем запастись еще и антисептиком в достаточном количестве, так как помыть руки с мылом возможности не будет.

Также мы сообщали, что в Днепре умер первый пациент с подозрением на коронавирус.

Известно, что мужчине было 47 лет, а прибыл он из-за границы и очень долго не обращался за медицинской помощью.

Накануне у мужчины взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции, результатов ожидаются ближайшее время.

Отметим, что состоянием на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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