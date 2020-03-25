В Днепре на нескольких улицах будет отсутствовать водоснабжение
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Днепрводоканале.
Так, в четверг, 26 марта с 9:30 до 21:00, в связи с проведением неотложных ремонтных работ, водоснабжение будет прекращено по следующим адресам:
- улица Уральская, 30
- улица Токарная
- проулок Токарный
- улица Кавалерийская, 9
- улица Рабочая, 24 (котельная Теплоэнерго)
- улица Канатная, включая больницу №21 на Канатной, 17
Стоить отметить, что в инфекционную больницу №21 на улице Канатной определяют всех пациентов, у которых выявлено заболевание коронавирусной инфекцией или подозрение на нее.
Новый летальный вирус, неожиданное решение Рады и мутация коронавируса – главное за ночь
Погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности: к чему готовиться
Ивлеева из "Орла и Решки" показала свои самые постыдные фото: лысая, без одежды, на полу
Мохнатая жена Артура Пирожкова прильнула к мужу и поразила видом на публике: яркое фото
В водоканале посоветовали всем потребителям сделать необходимые запасы воды на день. А мы рекомендуем запастись еще и антисептиком в достаточном количестве, так как помыть руки с мылом возможности не будет.
Также мы сообщали, что в Днепре умер первый пациент с подозрением на коронавирус.
Известно, что мужчине было 47 лет, а прибыл он из-за границы и очень долго не обращался за медицинской помощью.
Накануне у мужчины взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции, результатов ожидаются ближайшее время.
Отметим, что состоянием на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".
Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.