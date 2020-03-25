В Украине обновился перечень магазинов и учреждений, которым разрешено работать во время карантина



Как передает Politeka.net, об этом стало известно с нового постановления Кабинет Министров Украины

Ограничения не коснутся:

Торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветпрепаратами, кормами, агрохимикатами, семенами, посадочным материалом, средствами связи.

Банковских и страховых учреждений, медицинской и ветеринарной практики, АЗС, СТО, учреждений по ремонту техники и бытовых изделий, всех видов почты.

Общественное питание может работать только для адресной доставки.

Также мы сообщали, что в Днепре, на период карантина, серьезно меняется схема движения общественного транспорта.

Ограничения начинают действовать уже с 26 марта.

Кроме недавнего нововведения с пропусками, теперь в Днепре значительно сократят маршруты общественного транспорта.

Так, останется всего 12 автобусных маршрутов и электротранспорт, которым можно будет пользоваться только по специальным пропускам.

Эти маршруты продолжают функционировать для перевозок людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Пропуска будут выдавать сотрудникам экстренных, коммунальных служб, работникам предприятий критически важной инфраструктуры, врачам и сотрудникам аптек.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.