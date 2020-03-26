Под Днепром разыграется сильная буря, из-за чего синоптики рекомендуют не выходить из дома и быть осторожными
Так, стало известно, какая погода будет в Днепре 27 марта и в ближайшие дни в Новомосковске. Об этом сообщили в областном отделении ГСЧС.
Днепрян порадует ласковая весна: температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла днем, ночью опустится до двух градусов выше нуля. В Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Также стало известно, что в ближайшие три дня в Новомосковске порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Это первый уровень опасности. Местным жителям не рекомендуют оставлять автомобили под деревьями, ведь во время таких шквалов могут падать деревья, столбы, сносить плохо закрепленные конструкции и обрываться провода.
Наташа Королева показала себя после ботокса и опозорилась: «Ничего себе карантинчик»
Аномалия происходит с курсом доллара, пока украинцы сидели на карантине: "снизился на..."
Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем..."
Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус: кого болезнь обойдет стороной
При этом днем 26 марта в Новомосковске прогнозируют температуру до 12 градусов, без осадков. Уже 27 температура начнет расти, и поднимется на 2 градуса. Ночью может быть небольшой мороз.
Напомним, что днепрянин решил ограбить аптеку в разгар карантина. В Днепре задержали грабителя на горячем во время того, как он пытался ограбить аптеку.
Охранники допускают, что мужчина хотел совершить кражу из-за дефицита защитник масок или антисептиков в ночное время.
Аптека находится под круглосуточным наблюдением охраны, поэтому во время попытки проникновения в здание аптеки, сразу сработал сигнал «Тревога». На место выехали специалисты и сразу задержали вора.
«Он проник в аптеку, однако не успел ничего украсть. Оказалось, что работники аптеки не закрыли дверь помещения на электронный замок при постановке на охранную сигнализацию. Этим и воспользовался злоумышленник», – говорят охранники.
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".
Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.