Под Днепром разыграется сильная буря, из-за чего синоптики рекомендуют не выходить из дома и быть осторожными

Так, стало известно, какая погода будет в Днепре 27 марта и в ближайшие дни в Новомосковске. Об этом сообщили в областном отделении ГСЧС.

Днепрян порадует ласковая весна: температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла днем, ночью опустится до двух градусов выше нуля. В Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Также стало известно, что в ближайшие три дня в Новомосковске порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Это первый уровень опасности. Местным жителям не рекомендуют оставлять автомобили под деревьями, ведь во время таких шквалов могут падать деревья, столбы, сносить плохо закрепленные конструкции и обрываться провода.

При этом днем 26 марта в Новомосковске прогнозируют температуру до 12 градусов, без осадков. Уже 27 температура начнет расти, и поднимется на 2 градуса. Ночью может быть небольшой мороз.

Напомним, что днепрянин решил ограбить аптеку в разгар карантина. В Днепре задержали грабителя на горячем во время того, как он пытался ограбить аптеку.

Охранники допускают, что мужчина хотел совершить кражу из-за дефицита защитник масок или антисептиков в ночное время.

Аптека находится под круглосуточным наблюдением охраны, поэтому во время попытки проникновения в здание аптеки, сразу сработал сигнал «Тревога». На место выехали специалисты и сразу задержали вора.

«Он проник в аптеку, однако не успел ничего украсть. Оказалось, что работники аптеки не закрыли дверь помещения на электронный замок при постановке на охранную сигнализацию. Этим и воспользовался злоумышленник», – говорят охранники.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.