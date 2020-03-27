В Днепре разоблачили агента российских спецслужб

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как говорится в сообщении, житель Днепра, бывший работник МВД, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ, пока был в России.

Также известно, что его заданием был сбор информации о количественном составе, местах дислокации и вооружение украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области.

Кроме того, ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и правоохранителям, участвовавших в операции Объединенных сил, а уже собранные данные агент должен передавать российским кураторам из отработанные каналы связи.





Также мы сообщали, что в Харьковской области задержали информатора ФСБ, который должен был передавать российской стороне данные об украинских военных частях.

По информации силовиков, в начале 2019 года бывший старший офицер ВСУ, который проживал в Севастополе и после аннексии Крым остался на полуострове, приняв российское гражданство, вернулся на материковую Украину. Еще до приезда в нашу страну он стал на военный учет в РФ и устроился на работу в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ.

Напомним, экс-священник УПЦ МП раскрыл правду о московской церкви: «включена в спецслужбы».

Как сообщала Politeka, СБУ предотвратила попытку РФ вмешаться в выборы Украины.

Также Politeka писала, в РФ задержали американского морпеха, который проводил шпионскую акцию.