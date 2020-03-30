В Днепре ожидается похолодание и осадки в начале апреля

Как передает Politeka.net, об этом говориться в прогнозе синоптиков гидрометцентра.

Кроме того, город и область ждут заморозки до -4 градусов уже первого апреля. Днем же, столбик термометра не поднимется выше 6 градусов тепла.

Такая же ситуацию будет наблюдаться и второго числа - днем температура будет удерживаться в пределах 4-6 градусов, а ночью довольно сильно похолодает до минус 4.





Лишь третьего апреля днепряне почувствуют потепление днем, но изменения будут незначительными - днем столбик термометра поднимется лишь до 11 градусов тепла. А вот ночь останется холодной.





По прогнозу синоптиков, сильные заморозки Украину накроют уже с 31 марта, поскольку страну накроет арктический воздух.



Ранее мы писали о том, что 15 апреля страну накроет магнитная буря. Даже у абсолютно здоровых людей в этот период может наблюдаться снижение работоспособности, появиться апатия и усталость, они будут жаловаться на головные боли и раздраженность.

Эксперты советуют хорошо высыпаться, а также максимально снизить физическое и психологическое напряжение, избегать конфликтов и выяснения отношений.

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