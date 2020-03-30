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В Днепре медики разыскивают людей, которые могли контактировать с людьми с подозрениями на коронавирус или уже подтвержденными случаями

Как передает Politeka.net, об этом сообщила директор первого центра медико-санитарной помощи города Днепра Надежда Сальник.

По ее слова, за прошедшие выходные с признаками острых респираторных заболеваний к медикам обратилось 642 человека.

Она также обратилась с просьбой к жителям Днепра:

«Для всех кто приехал, все остается без изменений. 2 недели самоизоляции – это ваша сознательная обязанность. Для тех, кто мог контактировать с людьми с подозрениями на COVID-19 или уже подтвержденными случаями — очень вас прошу, отвечайте на звонки неизвестных номеров, давайте работать вместе», —заявила она.

Брифінг 30.03.2020 Повідомляємо, що станом на 30 березня по м. Дніпру 5 пацієнтів з COVID-19, з яких 1 – одужав, ще 12 пацієнтів – очікують результатів. Також, надає інформацію, щодо захворюваності на ГРВІ та грип – Сальник Надія Миколаївна – медичний директор КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" ДМР. Gepostet von Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради am Montag, 30. März 2020

Напомним, что на данный момент в городе официально зафиксировано 5 случаев выявления коронавирусной инфекции. 4 человека проходят лечение, 1 выздоровел.



Еще 12 человек ожидают результатов лабораторных исследований.





Также в Днепре, на период карантина, серьезно изменилась схема движения общественного транспорта.

Кроме недавнего нововведения с пропусками, теперь в Днепре значительно сократят маршруты общественного транспорта.

Так, останется всего 12 автобусных маршрутов и электротранспорт, которым можно будет пользоваться только по специальным пропускам.

Эти маршруты продолжают функционировать для перевозок людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Пропуска будут выдавать сотрудникам экстренных, коммунальных служб, работникам предприятий критически важной инфраструктуры, врачам и сотрудникам аптек.

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