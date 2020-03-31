Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, как город готовится к эпидемии коронавируса

Как передает Politeka.net, об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Он отметил, что закрыл комментарии на своей странице из-за «ада», который устроили подписчики.



«Читаем внимательно решения городской комиссии по ТБЧС», — сообщил он.

Также, он в довольно необычной форме описал подготовку города к эпидемии коронавируса.

"И, да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем как засверливать гробы", - написал он.



Кроме того, мэр призвал следить за официальными сообщениями.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Отметим, что по состоянию на 19:00 30.03.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области - 9.

В Днепре - 5 заразившихся, 1 человек выздоровел.

Еще на одного человека увеличилось количество тех, у кого заражение подозревают. Теперь их 13, они ожидают результатов лабораторных тестов.





Также мы сообщали, что Кабмин всерьез рассматривает возможность ослабления карантина в Украине.

Подобное заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас у украинцев нет "финансовой подушки", благодаря которой они смогут три месяца просто сидеть дома.

Напомним, что делать, если у домашних появились симптомы коронавируса.

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Как сообщала Politeka, харьковчанам показали, куда деваются все медицинские маски с аптек.