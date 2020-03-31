В Днепре вандалы выкопали туи, которые посадили за двором частные владельцы

В Днепре во время карантина некоторые личности решаются на безумные поступки. Пока сознательные горожане сидят в самоизоляции по домам, другие – ходят под заборами и выкапывают их деревья. Об этом написала местная жительница Дарья Немога в фейсбук-группе «Березановка — мой райончик», пишет Politeka.net.

«Куплю туи сорта Смарагд в количестве 5 штук, нагло украденные с моей клумбы 29.03.2020 по улице Обласная. Жители Березановки будте осторожны и бдительны облагараживая свои участки, судя по последним новостям конченные создания желающие нажится в нашем районе есть! Создание, которое это сделало, — надеюсь тебе хватит этого на лечение!!!», — рассказала пользовательница сети.

Напомним, что в Днепре просят ввести комендантский час во время эпидемии коронавируса. Об этом говорится в соответствующей петиции.

По словам автора, большинство украинцев не соблюдают условия карантина и не придерживаются санитарных норм.

“Прошу вас всех сознательных граждан Украины рассмотреть вопрос о ведении режима комендантского часа для борьбы с эпидемией и не позволить короновирусу распространятся по нашей стране, а также сократить количество зараженных.” - сообщил автор документа.

Также мы писали, что мэр Днепра Борис Филатов рассказал, как город готовится к эпидемии коронавируса. Он отметил, что закрыл комментарии на своей странице из-за «ада», который устроили подписчики.



«Читаем внимательно решения городской комиссии по ТБЧС», — сообщил он.

Также, он в довольно необычной форме описал подготовку города к эпидемии коронавируса.

"И, да, 400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем как засверливать гробы", - написал он.

Напомним, что делать, если у домашних появились симптомы коронавируса.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о грязном способе распространения коронавируса: "карантин не поможет".

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