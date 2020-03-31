В Днепре работают бани и сауны во время карантина

Об этом заявили правоохранители, пишет Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За прошедшую неделю за нарушение режима оформили 17 протоколов. В Днепре люди свободно разгуливают по улицам, машин меньше в городе не стало, несмотря на усиленный карантин.

«Несмотря даже на карантинные мероприятия, меньшее количество людей на улицах города и машин, все же нарушений общественного порядка не стало меньше», — сообщили в пресс-службе полиции Днепра.

Так, на днях в Днепре полиция накрыла несколько бань и саун, работающих во время карантина. Владельцы были оштрафованы.

Напомним, что в Днепре вандалы выкопали туи, которые посадили за двором частные владельцы. В Днепре во время карантина некоторые личности решаются на безумные поступки. Пока сознательные горожане сидят в самоизоляции по домам, другие – ходят под заборами и выкапывают их деревья. Об этом написала местная жительница Дарья Немога в фейсбук-группе «Березановка — мой райончик».

«Куплю туи сорта Смарагд в количестве 5 штук, нагло украденные с моей клумбы 29.03.2020 по улице Обласная. Жители Березановки будте осторожны и бдительны облагараживая свои участки, судя по последним новостям конченные создания желающие нажится в нашем районе есть! Создание, которое это сделало, — надеюсь тебе хватит этого на лечение!!!», — рассказала пользовательница сети.

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