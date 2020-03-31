На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса



Об этом сообщает "Первый криворожский".



Известно, что 63-летний мужчина с Кривого Рога. Ранее вирус подтвердили у его жены и сына.

Его состояние здоровья удовлетворительное, за ним круглосуточно наблюдают врачи. Также выясняют, с кем еще контактировала семья, чтоб предупредить людей об опасности.



Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Отметим, что по состоянию на утро 31 марта 2020 года - всего на Днепропетровщине 5 заразившихся, 4 проходят лечение, 1 уже выздоровел. Болезнь также подозревают у 11 человек - они ожидают результатов лабораторных тестов.

В целом в Украине по состоянию на 22:00 вчерашнего дня по данным МОЗ Украины зафиксировано 548 случаев болезни, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.



Также мы сообщали, что в Днепре полиция уже взялась патрулировать зеленые зоны отдыха, чтоб предупредить людей об опасности.

Национальная полиция призывает граждан не посещать места массового скопления людей.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

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