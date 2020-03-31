В Днепре изменится количество общественного транспорта на маршрутах

Как передает Politeka.net, об этом на брифинге сообщил директор транспорта Днепровского горсовета Игорь Маковцев.

Такое решение было принято в связи с тем, что на некоторых маршрутах начали образовываться очереди.

«Сегодня утром провели мониторинг. В час пик пассажир находится в очереди около 30 минут. С этим моментом боремся точечно, все будет отрегулировано. На основные направления мы добавляем подвижной состав, чтобы микрорайоны были связаны с центральной частью города большим количеством транспорта", - заявил он.

Так, на маршрутах №2 и 20 добавят по 2 троллейбуса.По маршруту 4 убрали количество транспортных средств с 5 до 3 На 16-м маршруте по направлению ж/м Тополь – было 8 троллейбусов, стало 10.

На 14-м маршруте трамвая осталось 2 транспортных средства.

"Сейчас также принимается решение о добавлении транспорта на некоторые отдаленные маршруты. В ближайшее время система придёт в нормальный режим», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что в Днепре останется всего 12 автобусных маршрутов и электротранспорт, которым можно будет пользоваться только по специальным пропускам.

Эти маршруты продолжают функционировать для перевозок людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Пропуска будут выдавать сотрудникам экстренных, коммунальных служб, работникам предприятий критически важной инфраструктуры, врачам и сотрудникам аптек.

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.



