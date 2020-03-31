В Павлограде работники рынка вышли на протест



Об этом сообщает Павлоград.dp.ua.

Известно, что предприниматели центрального рынка Павлограда вышли на акцию с просьбой восстановить торговлю.

По их словах, они находятся без работы уже несколько недель и им нечем кормить семьи.

"У меня дома двое маленьких детей, теща, жена, кот и собака. Собаку продавать не хочу. Все хотят кушать. Продуктовый набор обходится минимум 500 гривен в день. Почему сегодня пришел? Жить не на что", - пожаловался один из предпринимателей.

Люди уверены, что нет ничего опасного в том, что они снова вернуться на работу. По их словах, страшнее - умереть от голода.

"Люди в отчаянии, им не на что жить. Мы понимаем, что через три недели все закончится", - убеждена жительница Павлограда.

Напомним, карантин в Украине из-за эпидемии введен с 12 марта по 24 апреля. Практически всех украинцев волнует вопрос, когда же в стране немного ослабят специальные меры.



Кабмин всерьез рассматривает такую возможность.

Подобное заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас у украинцев нет "финансовой подушки", благодаря которой они смогут три месяца просто сидеть дома.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

Также Politeka писала, что карантин максимально ужесточают с 18 марта: что делать украинцам, инструкция от Зеленского.