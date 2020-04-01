Днепр прославится на весь мир благодаря американской певице

Американская певица Мадонна снимает клип в Днепре

В Днепре по заказу американской певицы, известной поп-исполнительницы Мадонны снимают клип на песню “Live to Tell”. Об этом проговорились источники певицы, сообщает Відкритий.

Для съемок клипа выбрали любимые всеми днепрянами места в городе. Так, в клип попадут панорамные виды жилого комплекса “Башни”, Дворец студентов в паке Шевченко, Новый мост и недостроенная гостиница “Парус”.

«Провести съемки клипа в Днепре – идея самой певицы. У нее были планы посетить Днепр во второй половине апреля, однако из-за пандемии коронавируса визит пришлось отложить. Тем не менее, приготовления к съемкам идут полным ходом. Планируются отснять гостиницу “Парус”, Новый мост, “Башни”, Дворец студентов в паке Шевченко», – заявил инсайдер певицы Мадонны.

Напомним, что в Днепре поднялись цены на некоторые продукты.

Так, с 27 по 30 марта, в Днепре подорожали гречка – на 4.19%, молоко – на 2.76%, хлеб – на 1.98%, куриные яйца - на 1.83%.

Свинина, наконец, сбросила в цене на 9.51%, куриное мясо – на 6.87%, макаронные изделия – на 2.97%, картошка - на 1.68%, растительное масло – на 1.02%.

При этом цена на сахар не менялась всю неделю совсем.

А вот по итогам мониторинга с 31 марта по 1 апреля свинина подешевела - на 20.17%, картошка -на 13.29%, растительное масло - на 6, 64%.

Цена на гречку продолжила рост - на 9.52%, курица - на 6.17%, макаронные изделия - на 2.36%.

Цена на хлеб, яйца, сахар и молоко не изменилась.

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