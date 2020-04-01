Мэр Днепра Борис Филатов и министр МВД Арсен Аваков провели беседу в сети

Их диалог произошел ночью, в соцсети Facebook.



По словам министра, местное самоуправление имеет ключевую роль в борьбе с кризисом и эпидемией в Украине.

"Борис, и вам не спится? Завтра ж на работу с утра? 4 часа хватает? Без местного самоуправления — нам каюк — ваша роль в этом кризисе — важнейшая!", — сообщил он и отметил, что Филатову удалось отстоять финансирование строительства аэропорта Днепра в чрезвычайном бюджете.





Ранее мэр Днепра Борис Филатов рассказал, как город готовится к эпидемии.

"400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем как засверливать гробы", - написал он.

Кроме того, мэр призвал следить за официальными сообщениями.

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля 2020 года - в Днепре и области всего 5 заразившихся, 4 проходят лечение, 1 уже выздоровел, также вирус подозревают у 11 человек.

Ранее, министр МВД Аресен Аваков заявил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни после эпидемии. По его словам, на данный момент никто не может точно сказать, когда завершится карантин в стране и будут сняты все ограничения.

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