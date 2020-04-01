Об этом рассказал городской голова Днепра Борис Филатов в эфире телеканала "Украина-24", передает Страна.

По его, словам после освящения, пасхальные наборы доставят домой.

"В настоящий момент мы ведем переговоры с каждым храмом в отдельности и просим, чтобы были составлены списки прихожан, которые действительно посещают церковь, постоянно исповедуются, причащаются, ходят каждое воскресенье на службу... Мы составляем сейчас списки и будем централизовано развозить силами мэрии такие продуктовые наборы, а батюшек будем просить, чтобы они освящали пасхальные наборы централизованно", - рассказал мэр Днепра.

Напомним, Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля из-за эпидемии.

В связи с этим, по все стране запрещены массовые мероприятия.

Ранее мы сообщали, что во время карантина в Днепре продолжают работать бани и сауны.

На днях в Днепре полиция "накрыла" несколько бань и саун, работающих во время карантина. Владельцы были оштрафованы.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

Также Politeka писала, что карантин максимально ужесточают с 18 марта: что делать украинцам, инструкция от Зеленского.



