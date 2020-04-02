В Днепре представители полиции ходят по домам и проверяют, как соблюдаются условия самоизоляции

Так, полиция проверила тех днепрян, которые недавно вернулись из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской област, пишет Politeka.

Так, рейд полицейские совместно с санитарными врачами провели 1 апреля в Соборном районе в Днепре.

«Правоохранители провели разъяснительную работу с прибывшими и предупредили их о необходимости со всей ответственностью отнестись к карантинным мероприятиям. Ведь именно сейчас всем нам важно соблюдать правила поведения, которые могут сохранить жизнь и здоровье людей», — рассказали подробности в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, что стало известно, в каких городах и районах столицы подтвердили наличие вируса у киевлян. В Киевской области официально подтвердили диагноз у 64 жителей региона. За прошедшие сутки вирусом заразились семеро человек.

Больше всего зараженных в Обуховском районе области, где на сегодня болеют уже 27 человек. Еще от вируса лечатся 12 пациентов из Киево-Святошинского р-на Киевской области. В целом, ситуация по региону выглядит так:

6 – в Борисполе;

3 – в г. Белая Церковь,

3 – в г. Бровары;

2 – в Ирпене;

2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи;

2 – в Буче;

1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин,

1- в г. Ворзель;

1 – в Гостомеле;

1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;

1 – в Ставищенском р-не, с. Ставище;

1 – в Броварском р-не, с. Зазимье;

1 – в Макаровском р-не, с. Мостыще.

Напомним, что украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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