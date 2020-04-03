В Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв эпидемии вируса из Ухани

Как передает Politeka.net, об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от вируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", - сообщил он.

Позже, Филатов сообщил, что у него уже был период, когда приходилось хоронить людей десятками одномоментно. Мэр Днепра напомнил о Краснопольском кладбище в Днепре в разгар боевых действий.

На Диевском кладбище приготовили уже более 400 могил для потенциальных жертв. Всего задействовано 12 кладбищ. Трактор копает ямы с утра до вечера. Дальше лопатами подправляют рабочие.

В сети также появились кадры с кладбища.







Отметим, что в Днепре по состоянию на 08:00 3 апреля официально зафиксировано 6 случаев заражения.

Также известно, что 5 человек находятся на лечении, 1 выздоровел. Ещё 9 человек ожидают результатов исследования.

Всего, начиная с 16 марта, в 21-ю городскую клиническую больницу поступило 65 человек, у 50 из них анализ дал отрицательный результат.



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