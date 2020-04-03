В Днепре продолжается массовая эвакуация автомобилей нарушителей



Только за вчерашний день, Инспекция по контролю за парковкой осуществила 3 эвакуации авто, припаркованных с нарушениями, передает Днепр оперативный.

Также известно, что всего инспекторы выписали 439 штрафов за неправильную парковку на сумму 147 тысяч гривен.

Только за январь-февраль нынешнего года инспекторы выписали 27 тысяч штрафов за неправильную парковку машин и не оплату парковки. Кроме того, за указанный период было эвакуировано около 200 автомобилей.

Если вы увидели припаркованные авто, которые заблокировали проезд в учебные заведения, больницы, на остановках либо на пешеходных переходах, то сообщите по номерам: 068-578-04-37; 093-082-66-48.

Ранее мы сообщали, что в Днепре массово составляют протоколы за нарушение карантинных мер.

На данный момент известно, что по всей Украине полицейские составили 3120 админпротоколов.

Кроме того, было открыто 33 уголовных производства.

По состоянию на 30 марта, в Днепре уже было составлено 200 протоколов из-за нарушения карантина.

31 из них за нарушение правил соблюдения карантина составили патрульные. Это и нарушение правил перевозки пассажиров, и уличная торговля, и работающие общепиты, которые в карантин должны быть закрыты.

Еще 169 административных материалов составили полицейские Нацполиции Днепра.

Также известно, что пятерым местных жителей, которые нарушили карантин, придется заплатить штраф в размере от 17 тысяч гривен.

Напомним, что украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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