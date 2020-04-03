Днепр и область отказываются от экспресс-тестов на вирус

Об этом заявил председатель облсовета Святослав Олейник, передает "Стена".

Это связано с их малой эффективностью. Вместо них область будет закупать ПЦР-тесты, которые дают куда более точный результат.

"Мы читаем, что Италия и Испания возвращают экспресс-тесты. Мы тоже не находим в них смысла. Они дают настолько противоречивые результаты, что на них нельзя опираться", - заявил Олейник.

Кроме того, он отметил, что сейчас ведутся переговоры об украинских тестах-ПЦР, которые дают стопроцентный результат.

"Там обследуется на уровне геномы ДНК. А экспресс-тест исследует антитела - выработаны они в крови или не выработаны - то есть там ошибка очень серьезная. Даже 50% уверенности не дают экспресс-тесты", - убежден глава облсовета.



Отметим, что в Днепре по состоянию на 08:00 3 апреля официально зафиксировано 6 случаев заражения.

Также известно, что 5 человек находятся на лечении, 1 выздоровел. Ещё 9 человек ожидают результатов исследования.

Всего, начиная с 16 марта, в 21-ю городскую клиническую больницу поступило 65 человек, у 50 из них анализ дал отрицательный результат.



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