В Кривом Роге запретили продажа алкогольных напитков с 22:00 до 8:00



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Криворожскго горсовета.



«Сухой закон» будет действовать с 22:00 до 8:00 с целью не допустить скопления людей.

Теперь во время карантина запрещается продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива в объектах торговли с удлиненным и круглосуточным режимом работы. Контролировать решение будет патрульная полиция.

«Понятно, что во время карантина некоторым горожанам становится» скучно «и они хотят» добавить ощущений «. Идут ночью в магазины, потом их тянет погулять по городу. Лучше пусть посидят дома, с семьей — так лучше и им, и их семьям», — заявил глава Кривого Рога.

Стоить отметить, что в Днепре запрет на продажу алкогольной продукции с 22:00 до 07:00 действует уже долгое время.



Ранее мы сообщали, что в Днепре массово составляют протоколы за нарушение карантинных мер.

На данный момент известно, что по всей Украине полицейские составили 3120 админпротоколов.

Кроме того, было открыто 33 уголовных производства.

По состоянию на 30 марта, в Днепре уже было составлено 200 протоколов из-за нарушения карантина.

31 из них за нарушение правил соблюдения карантина составили патрульные. Это и нарушение правил перевозки пассажиров, и уличная торговля, и работающие общепиты, которые в карантин должны быть закрыты.

Еще 169 административных материалов составили полицейские Нацполиции Днепра.

Также известно, что пятерым местных жителей, которые нарушили карантин, придется заплатить штраф в размере от 17 тысяч гривен.

Напомним, что украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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