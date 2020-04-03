Водитель в Кривом Роге едва не выставил женщину с инвалидностью с маршрутки

Как передает Politeka.net , об этом сообщила сама пострадавшая на своей страничке в Facebook.

Случай произошел на 209-м маршруте.

"Сегодня села в маршрутку на остановке "городской перинатальный центр" на Ставках. В салоне было 4 пассажира. Льготное место было свободно. Водитель уже далеко пенсионного возраста проехал метров десять, а потом остановился, открыл входную дверь и сказал выйти из маршрутки, потому что дальше ехать не будет, ссылаясь на то, что мэр (Кривого Рога - ред.) Вилкул отменил льготы (ВСЕ!!!)", - поделилась женщина.

На просьбу женщины показать в подтверждение нормативно-правовой акт, который в таком случае должен быть размещен в салоне на видном месте, водитель маршрутки отказался.

Женщина пригрозила водителю вызвать полицию. После этого водитель завел мотор, закрыл двери и двинулся с места, потребовав заплатить за проезд.

Такая история женщины вызвала бурные обсуждение в сети. Некоторые поддержали ее, предложив наказать водителя, но в большинстве случаев осудили именно пострадавшую.

"Сидите дома!! Было ведь сказано!!! И льготный проезд на время КАРАНТИНА ОТМЕНЕН!!! Лучше телек посмотрите и не приставайте к людям...", "Инвалиды, сидите дома на карантине", "А потом из-за этих льготников которым дома не сидится, на работу не доехать!", "На время карантина льгот нет по всей украине, сиди дома или плати как все!", "Сидите дома , а то из-за Вас невозможно доехать на работу. Вам срочно инвалидам нужно ехать. Карантин был для всех и без надобности из дому не выходить", - писали пользователи сети.





Ранее, в одной из маршруток Днепра произошел конфликт между водителем и пассажиркой.

Водитель отказался везти женщину пенсионного возраста за то, что на ней не было медицинской маски.

"30 мин назад маршрут 55 на 12 квартале в сторону Краснополья не впускал женщину пенсионного возраста аргументируя тем, что она в зоне риска и может ехать только в маске. И это при том, что она оплачивала"

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

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