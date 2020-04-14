Мэр Днепра Борис Филатов пригрозил церквям, которые на Пасху будут принимать прихожан



Как передает Politeka.net, об этом градоначальник сообщил на своей страничке в Facebook.



Он обратился к представителям городских церквей с просьбой не допустить скопление людей у храмов на Пасху.



"Уважаемые священнослужители... Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда еще раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию", – сообщил он.

Он также отметил, что если представители церкви намерены рисковать здоровьем людей, то им "не поможет никто".



"Ни мои прекрасные отношения с владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог", – добавил мэр Днепра.

Ранее Борис Филатов сообщил, что на территории городских кладбищ уже выкопано 600 могил под возможное захоронение умерших от вируса, для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков.

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