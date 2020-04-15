В Днепре возле церкви, в которой нарушали карантин, обнаружили снаряд

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Днепропетровской области сообщили, что во время патрулирования к правоохранителям обратились сотрудники горсовета.

Проводя ремонтные работы возле заезда на территорию церкви, коммунальщики обнаружили снаряд.

Сейчас один из заездов в храм разрыт и огражден. Второй подход пока что открыт.



Заместитель мэра Михаил Лысенко на своей страничке в Facebook сообщил о "внезапной" находке и назвал это "бесовщиной".

“Прошлой ночью на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего вдоль этого храма на глубине полутора метров замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров. Траншея ограждена. Работает МЧС. Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно, даже до второго пришествия Христа”, – написал он

В сети уверены, что мэр Днепра Борис Филатов воплотил в жизнь свои угрозы в адрес церквей после того, как они в вербное воскресение принимали верующих.

Отметим, что на днях мэр Днепра Борис Филатов пригрозил церквям, которые на Пасху будут принимать прихожан.

"Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию", – сообщил он.

Стоит заметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил.

Карантин продлится до 24 апреля, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

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