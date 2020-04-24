В Днепре женщина купила в аптеке шприц, который предназначен для гуманитарной помощи

Как передает Politeka.net, об этом сообщила возмущенная днепрянка в соцсетях.

"Вчера купила шприц в аптеке недалеко от Эдема. Это ближайшая аптека, в которой можно сделать в условиях отсутствия маршруток, шла долго, пешком. Пришла домой, открываю, глядь, а там печать стоит: не для продажи, благотворительная помощь. И номер телефона", - сообщила она.

Она позвонила на указанный на упаковке номер, но ее перенаправлять на другие структуры. Но так никто и не смог ответить, почему так происходит.

Пользователи сети не скрывали своего возмущения данным инцидентом.

"Все как всегда. Кому война, а кому мать родна", "Вот так у нас и бывает. То что должно попасть в бесплатную помощь больным людям, детям у нас свозят в аптеку и перепрадают", "Да уж, украинец украинца в беде не бросит никогда, он на нём наживаться будет... Гидна нация... Вот из-за таких случаев мы для всего мира хуже Зимбабве", - писали пользователи сети.

Напомним, что в Днепре, в связи с карантином, появились сотни фейковых сообщений.

Появилась информация о службах для бесплатной раздаче масок и тестов на коронавирус для пенсионеров, многодетных и малоимущих семей, но в департаменте Здравоохранения города эту информацию опровергли.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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