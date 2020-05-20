Люди об этом предупреждали давно

В Днепропетровской области в реку рухнул мост с проезжавшей по нему фурой

Как передает Politeka.net, инцидент произошел в селе Алексеевка, Никопольского района.

Происшествие случилось, когда по нему проезжала 20-тонная фура, груженная металлическими конструкциями.

Также известно, что из повисшего грузовика в реку выливалось топливо. Водитель не пострадал.

По словам местных жителей, они неоднократно обращались к представителям всех уровней власти, однако ответа не последовало, а неделю назад на нем проводили "латочный" ремонт.

В то же время, в Киеве президент Зеленский проводил пресс-конференцию и обещал миллиарды денег, которые направляют на ремонт дорог, объектов инфраструктуры, в частности, мостов.



"Я уверен, что до конца своей каденции мы достроим все дороги государственного значения... Я хотел бы быть президентом, который запомнился тем, что при нем построили все дороги", - заявил он.

Зеленский также отметил, что намерен найти $3 млрд на программу по восстановлению мостов по всей стране.

"Есть запланированная большая программа, на которую я сейчас ищу $3 млрд. Это - все мосты нашей страны", - сказал президент.

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