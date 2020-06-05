Полицейские в Павлограде заставляли людей совершать преступления
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГБР в Telegram.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве совместно с работниками Главного оперативного управления ГБР и сотрудниками СБУ за процессуального руководства прокуратуры Киевской области задержали начальника и заместителя Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполції в Днепропетровской области, начальника сектора этого же отдела полиции и 4 оперативных работников", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, полицейские, ради повышения показателей, насильно заставляли людей совершать преступления: кражи, сбывать наркотические средства, оружие .
"Награждали" полицейские своих "подопечных" деньгами и наркотиками, а потом привлекали их к уголовной ответственности.
Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в частности тяжких.
Ранее сообщалось, что в городе Вишневое Киевской области бывший полицейский открыл огонь по прохожим.
В ночь на 1 июня жители города сообщили о выстрелах на улице. По данным правоохранителей, нетрезвый водитель поссорился с несколькими людьми из-за парковки своего автомобиля. После замечания мужчина начал вести себя агрессивно, а затем достал пистолет начали палить по оппонентам.
Напомним, открыли стрельбу в центре Киева, съехались силовики: кадры ЧП.
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