Это уже ни в какие рамки не лезет

Полицейские в Павлограде заставляли людей совершать преступления

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГБР в Telegram.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве совместно с работниками Главного оперативного управления ГБР и сотрудниками СБУ за процессуального руководства прокуратуры Киевской области задержали начальника и заместителя Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполції в Днепропетровской области, начальника сектора этого же отдела полиции и 4 оперативных работников", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейские, ради повышения показателей, насильно заставляли людей совершать преступления: кражи, сбывать наркотические средства, оружие .

"Награждали" полицейские своих "подопечных" деньгами и наркотиками, а потом привлекали их к уголовной ответственности.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в частности тяжких.

Ранее сообщалось, что в городе Вишневое Киевской области бывший полицейский открыл огонь по прохожим.

В ночь на 1 июня жители города сообщили о выстрелах на улице. По данным правоохранителей, нетрезвый водитель поссорился с несколькими людьми из-за парковки своего автомобиля. После замечания мужчина начал вести себя агрессивно, а затем достал пистолет начали палить по оппонентам.

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