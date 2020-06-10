В Новомосковске Днепропетровской области из-за взрыва в собственной квартире, умер депутат местного горсовета Андрей Александрович.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на местное издание "Полезная газета".

Сообщается, что во время пожара мужчина получил сильные ожоги и скончался в больнице. Чиновнику было 39 лет. Также известно, что он работал журналистом в местном издании.

Уточним, что, взрыв на улице Гетманской прогремел 9 июня в 5:41. На место сразу же примчались спасатели. Выяснилось, что пламя охватило квартиру на третьем этаже девятиэтажки.

Ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли мост Метро из-за возможности взрыва.

ЧП произошло в украинской столице днем в понедельник, 1 июня. Неизвестный мужчина вышел на мост с пакетом, от которого выходит некий провод, подсоединенный к пульту в его руке. Об этом сообщает Телеграм-канал ПРАВДА UA со ссылкой на сообщения очевидцев.

Мост оперативно перекрыла полиция. Выехать на него теперь невозможно: автомобили отправляют в объезд. Об этом сообщается на странице Dtp.kiev.ua в Инстаграме.

"Прямо сейчас на мосту Метро перекрыто движение. Предварительно, очередной подрывник , введена операция «Гром». Периметр оградила полиция, пока что ничего не известно, всех отправляют в объезд", - говорится в публикации.

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Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали в социальной сети Facebook снимок предполагаемого подрывника с места происшествия.

На фотографии видно, что на мосту метро стоит молодой мужчина спортивного телосложения. У его ног расположено устройство, укутанное в мешки. Можно заметить элемент, который напоминает газовый баллон. От него тянется провод к пульту в руке предполагаемого злоумышленника.

Напомним, захват моста Метро в Киеве: роковой поворот в деле, «террорист Белько оказался…».

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