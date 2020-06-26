В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалой девочкой

Об этом сообщает Інформатор .

Жуткий случай произошел вечером 25 июня. Во время прогулки, бабушка перетаскивала коляску с девочкой через железнодорожные пути неподалеку от жилых домов в районе тоннельной балки.

В этот момент, из-за поворота выезжал ремонтный поезд. Бабушка успела отскочить с пути локомотива, но коляску забрать не смогла, так как колеса застряли между рельсами.

Увидев детскую коляску на путях, машинист попытался остановить поезд, но не смог.

Прихватив с собой ребенка, бабушка сбежала с места происшествия, оставив там коляску и личные вещи.

Позже к женщине домой приехали полицеские и доставили ребенка в больницу.

У малышки было множество травм, но медики всю ночь сражались за жизнь ребенка и им удалось ее вытащить буквально с того света. На данный момент, ребенок находится под пристальным наблюдением врачей.

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