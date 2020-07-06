Десятки отдыхающих помогали водителю спасать машину

На песчаном карьере в Вольногорске, который расположен неподалеку от Днепра, днем 4 июля произошел неприятный инцидент. Владелец автомобиля марки BMW неудачно припарковал свое транспортное средство, в результате чего оно упало в воду.

В воде на тот момент находились десятки отдыхающих, но, к счастью, никто из них не пострадал. Чего нельзя сказать о машине горе-водителя. Хоть ее и удалось достать из реки, совершенно очевидно, что теперь мужчине придется потратить немало сил и денег, чтобы привести ее в чувство.

Падение BMW в речку произошло вине самого водителя – он припарковал автомобиль на самом склоне, возле воды, и, похоже, забыл поставить его на ручник. В итоге машина скатилась по горке прямиком в воду. Доставали ее сразу всем пляжем, кадры происходящего уже разошлись по сети, как напоминание другим автовладельцам о том, что нужно соблюдать бдительность.

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