Десятки отдыхающих помогали водителю спасать машину
На песчаном карьере в Вольногорске, который расположен неподалеку от Днепра, днем 4 июля произошел неприятный инцидент. Владелец автомобиля марки BMW неудачно припарковал свое транспортное средство, в результате чего оно упало в воду.
В воде на тот момент находились десятки отдыхающих, но, к счастью, никто из них не пострадал. Чего нельзя сказать о машине горе-водителя. Хоть ее и удалось достать из реки, совершенно очевидно, что теперь мужчине придется потратить немало сил и денег, чтобы привести ее в чувство.
Звезда фильмов "Квартал 95" торгует пирожками на вокзале, актера совсем не узнать: "Остался не у дел"
Размер пенсии и правила получения выплат изменились, важное сообщение ПФУ: кому достанутся деньги
Возбужденная Вера Брежнева ошарашила видом в прозрачном платье без белья: "Это безумство"
Цена на газ резко взлетит, украинцев добили новыми суммами: "К новому отопительному сезону..."
Падение BMW в речку произошло вине самого водителя – он припарковал автомобиль на самом склоне, возле воды, и, похоже, забыл поставить его на ручник. В итоге машина скатилась по горке прямиком в воду. Доставали ее сразу всем пляжем, кадры происходящего уже разошлись по сети, как напоминание другим автовладельцам о том, что нужно соблюдать бдительность.
Напомним, ранее мы рассказывали о ремонтной машине, которая провалилась под асфальт в Киеве. По иронии грузовик коммунальщиков упал в яму, как раз когда вез рабочих делать ремонт.
Также Politeka писала, что автобус с украинцами разбился в Польше, первые детали и кадры с места ДТП: "Моментально загорелись...".
Кроме того, под Одессой образовалась пробка в десятки километров, фото: "К вечеру растянется в Киев".
А еще стало известно о ЧП с мостом в центре Николаева: съехалась полиция, видео с места событий.