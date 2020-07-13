В Днепропетровской области объявили о стихийных метеорологических явлениях

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на областную пресс-службу ГУ ГСЧС Украины.

Так, в понедельник, 13 июля, в Днепре и области прогнозируются сильные порывы ветра (до 20 метров в секунду). Объявлено о первом (желтом) уровне опасности.

Кроме того, с 14 по 19 июля в городе и области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый уровень).

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует, что 13 июля в регионе будет переменная облачность. Ночью осадки не ожидаются, днем возможет кратковременный дождь с грозой. Северо-западный ветер достигнет скорости 7-12 м/с, днем – до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 15 градусов тепла, днем поднимется до + 26-31.

14 июля – переменная облачность, возможет кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра – 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью – +12-+17, днем от +18 до +23.

15 июля прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Ветер ожидается северо-западный, скорость – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12 – +17, днем – от +22 до +27.

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