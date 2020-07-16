В Днепре полным ходом идет война с "наливайками"

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на местное издание Наше місто.

Сообщается, что по всему областному центру массово баррикадируют кафе, грубо нарушающие существующее законодательство.

В частности, в этих заведениях торгуют спиртным без лицензии, продают его несовершеннолетним или торгуют алкоголем после 22:00.

Ранее мэр города Борис Филатов принял решение окончательно ликвидировать подобные заведения по всему Днепра. Места, которые в обход запрета все-таки продают алкоголь, баррикадируют с помощью бетонных блоков.

"Ну ничего себе, сколько помню себя, столько и была тут наливайка, а сегодня вот так! Тополь-1, дом 15", – пишет на странице сообщества "Типичный Тополь-Шевченковский район" в Facebook местная жительница Анна Бадык

Другие жители города также не скрывают радостных эмоций.

Politeka сообщала, что в каждом третьем кафе и ресторане Харьковщины выявлены нарушения карантина.

Так, с 6 по 12 июля в области провели 1066 проверок заведений общепита, продовольственной торговли, рынков и прочих объектов. В результате проверок нарушения выявлены на 391 объекте. Всего выдано 387 предписаний и предложений, 65 лиц, отвечающих за соблюдение норм карантина, привлечены к админответственности.

В ведомстве говорят, что во время проверок особое внимание специалисты уделяли заведениям общественного питания. В Управлении назвали самые распространенные нарушения карантина, среди которых отсутствие на работниках защитных очков и отсутствие контейнеров для сбора использованных защитных масок.

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