В Днепре полным ходом идет война с "наливайками"
Об этом информирует Politeka, ссылаясь на местное издание Наше місто.
Сообщается, что по всему областному центру массово баррикадируют кафе, грубо нарушающие существующее законодательство.
В частности, в этих заведениях торгуют спиртным без лицензии, продают его несовершеннолетним или торгуют алкоголем после 22:00.
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Ранее мэр города Борис Филатов принял решение окончательно ликвидировать подобные заведения по всему Днепра. Места, которые в обход запрета все-таки продают алкоголь, баррикадируют с помощью бетонных блоков.
"Ну ничего себе, сколько помню себя, столько и была тут наливайка, а сегодня вот так! Тополь-1, дом 15", – пишет на странице сообщества "Типичный Тополь-Шевченковский район" в Facebook местная жительница Анна Бадык
Другие жители города также не скрывают радостных эмоций.
Politeka сообщала, что в каждом третьем кафе и ресторане Харьковщины выявлены нарушения карантина.
Так, с 6 по 12 июля в области провели 1066 проверок заведений общепита, продовольственной торговли, рынков и прочих объектов. В результате проверок нарушения выявлены на 391 объекте. Всего выдано 387 предписаний и предложений, 65 лиц, отвечающих за соблюдение норм карантина, привлечены к админответственности.
В ведомстве говорят, что во время проверок особое внимание специалисты уделяли заведениям общественного питания. В Управлении назвали самые распространенные нарушения карантина, среди которых отсутствие на работниках защитных очков и отсутствие контейнеров для сбора использованных защитных масок.
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