В Кривом Роге подростки уничтожили птичье гнездо с птенцами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местную ТРК Рудана.

Местная жительница рассказала, что малолетние хулиганы сожгли гнездо, а птенцов безжалостно раздавили.

Пользователь Татьяна Колотуша разместила в соцсети Facebook видео, на котором видно, как двое подростков с улыбками на лицах поджигают гнезда.

"Видео удалится из группы только в том случае,когда РОДИТЕЛИ этих малолетних моральных УРОДОВ будут готовы вести диалог с общественностью! Утро. 4.38! Информация взята из viber группы Карнаватка. Впечатляйтесь, какое поколение растёт! Родители, гордитесь своими детьми", – возмущена женщина.

Видео можно посмотреть здесь.

Politeka писала, что в Харькове несовершеннолетние жители города разбивают фонари, налили в фонтан моющих средств, из-за чего вода вспенилась, ломают лавочки, обрисовывают и загаживают фасады, плитку и газон. Каждый день местные жители вызывают полицию, так как невозможно заснуть. В комментариях к публикации люди не скрывают искреннего негодования.

А певица, победительница Евровидения 2004 года Руслана Лыжичко убеждена, что экологическая катастрофа в Карпатах – это беда не только Украины, но и преступление перед всей планетой.

"Вагоны, полные еще живого леса, несущиеся ежедневно непрерывным потоком. Тягачи и грузовики, которые развозят его, опережая друг друга. Бензопилы "черных дровосеков" и "лесхозов в законе", которые "санитарно гладят" горные склоны и сосновые чащи. Лысеющие горы и мелеющие потоки, неудержимые наводнения и пустынные ветры. Слышите, как звучит эта какофония хаоса и жажды? Это прелюдия к экологической катастрофе", – говорит она.

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