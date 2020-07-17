В Кривом Роге подростки уничтожили птичье гнездо с птенцами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местную ТРК Рудана.
Местная жительница рассказала, что малолетние хулиганы сожгли гнездо, а птенцов безжалостно раздавили.
Пользователь Татьяна Колотуша разместила в соцсети Facebook видео, на котором видно, как двое подростков с улыбками на лицах поджигают гнезда.
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"Видео удалится из группы только в том случае,когда РОДИТЕЛИ этих малолетних моральных УРОДОВ будут готовы вести диалог с общественностью! Утро. 4.38! Информация взята из viber группы Карнаватка. Впечатляйтесь, какое поколение растёт! Родители, гордитесь своими детьми", – возмущена женщина.
Видео можно посмотреть здесь.
Politeka писала, что в Харькове несовершеннолетние жители города разбивают фонари, налили в фонтан моющих средств, из-за чего вода вспенилась, ломают лавочки, обрисовывают и загаживают фасады, плитку и газон. Каждый день местные жители вызывают полицию, так как невозможно заснуть. В комментариях к публикации люди не скрывают искреннего негодования.
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