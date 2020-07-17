На трассе Днепр-Запорожье начала работать система Гарпун

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Сообщается, что система автоматически ищет автомобили, хозяев которых разыскивают за долги (неоплаченные штрафы, задолженности по кредитам, другие денежные обязательства).

Система работает следующим образом: на трассе установлена камера, фиксирующая госномера машин. Если автомобиль есть в базе данных, то сигнал с камеры моментально передается на стационарный пост полиции.

После этого полицейские с работниками исполнительной службы останавливают авто и предлагают водителю оплатить долги на месте. Если тот отказывается или не может, то машину придется оставить на штрафплощадке.

Пока что система работает в тестовом режиме. Всего за неделю с ее помощью остановили почти сто автомобилей и взыскали с водителей 400 тысяч гривен.

Эту систему планируют внедрить в течение месяца еще на трех постах Днепропетровской области. После этого "Гарпун" запустят по всей Украине.

Ранее Politeka сообщала, что улучшать уровень дорожной безопасности за счет нарушителей – действенное решение, которое уже не первый десяток лет работает в странах Европы. А если эти средства направлять именно на мероприятия по дорожной безопасности, начнется ощутимое снижение количества нарушений, ДТП и пострадавших. И продлится этот процесс до достижения определенного порога, который будет определяться потенциально неснижаемым количеством нарушителей.

Такую практику предлагают ввести и в Украине, причем сразу двумя инициативами: одна в законопроекте №9180, вторая подготовлена Кабмином. Суть идеи следующая: 50% поступлений от штрафов, взимаемых за нарушения правил дорожного движения, направлять на мероприятия по повышению дорожной безопасности.

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