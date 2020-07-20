Так, 16 июля мужчина сообщил , что поедет в Днепр на BlaBlaCar и после этого перестал выходить на связь .

Отмечается, что 39-летний глава киевской общественной организации исчез по дороге из Киева в Днепр, куда он ехал на BlaBlaCar.

Отмечается, что 39-летний глава киевской общественной организации исчез по дороге из Киева в Днепр, куда он ехал на BlaBlaCar.

Известно, что мужчина был одет в серую футболку , коричневые шорты , синие кроссовки и бежевый кепку . Также с собой у него был зеленый рюкзак . Рост мужчины - 174 см , вес около 90 кг .



"О месте пребывание мужчины просят сообщать по телефонам 102 и 099 264 02 68", - говорится в сообщении.

В комментариях под сообщением отмечают, что пока что не удалось выяснить, с кем мужчина поехал в Днепр на BlaBlaCar.

Следует отметить, что общественная организация "Дом милосердия Киев" занимается помощью людям преклонного возраста и инвалидам.

"Пусть скорее найдется. Много хороших дел в его багаже и еще многое предстоит сделать", - пишут в комментариях.