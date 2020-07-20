В Киеве разыскивают главу общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-паблик "Киев оперативный".
Отмечается, что 39-летний глава киевской общественной организации исчез по дороге из Киева в Днепр, куда он ехал на BlaBlaCar.
Так, 16 июля мужчина сообщил, что поедет в Днепр на BlaBlaCar и после этого перестал выходить на связь.
Известно, что мужчина был одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки и бежевый кепку. Также с собой у него был зеленый рюкзак. Рост мужчины - 174 см, вес около 90 кг.
"О месте пребывание мужчины просят сообщать по телефонам 102 и 099 264 02 68", - говорится в сообщении.
"О месте пребывание мужчины просят сообщать по телефонам 102 и 099 264 02 68", - говорится в сообщении.
В комментариях под сообщением отмечают, что пока что не удалось выяснить, с кем мужчина поехал в Днепр на BlaBlaCar.
Следует отметить, что общественная организация "Дом милосердия Киев" занимается помощью людям преклонного возраста и инвалидам.
"Пусть скорее найдется. Много хороших дел в его багаже и еще многое предстоит сделать", - пишут в комментариях.
Как известно, BlaBlaCar - это крупнейшая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков, запущенная в 2004 году. В Украине сервис начал работать с 2014 года. BlaBlaCar позволяет водителю частично разделить свои дорожные расходы вместе с попутчиками, не имея цели заработать на этом. По замыслу, водитель компенсирует большую часть расходов на топливо, а пассажиры путешествуют дешевле, чем с помощью поезда, автобуса или самолета.
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