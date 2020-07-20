Родители рассказали, что дети не выходят на связь

На Днепропетровщине полиция освободила двух подростков, которых пытали в подвале гаража

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что детей в возрасте 14 и 16 лет похитили трое мужчин, затем закрыли их в гараже и пытали в течение полутора суток. Одного из нападавших задержали, еще двух подозреваемых разыскивают.

Сообщение об исчезновении двух ребят в пгт. Кривой Рог Днепропетровской области поступило полицейским вечером, 19 июля. Родители рассказали, что их дети не выходят на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к исчезновению девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей. В одном из гаражных кооперативов силовики обнаружили гараж, в котором, скорее всего, и удерживали детей. Попав внутрь, полицейские нашли в подвальном помещении истощенных детей, которых доставили в больницу с множественными телесными повреждениями.

Установлено, что подростков похитили в субботу вечером. Подозреваемые надели им на голову пакеты, посадили в багажник БМВ и вывезли в лесополосу, где начали избивать и пытать.

Затем избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и заперли в подвале. С места происшествия полицейские изъяли биту, ножи и травматический пистолет.

По подозрению в нападении на подростков задержан 36-летнеий мужчина, он дает показания в отделении полиции. Мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых продолжаются.

За пытки и незаконное лишение свободы полиция открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.

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