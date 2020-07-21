В Зеленодольске Днепропетровской области спасатели сняли кота с высокого дерева

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области..

Сообщается, что утром, 21 июля в Службу спасения «101» позвонила встревоженная женщина и рассказала, что на улице Энергетической ее кот залез на дерево и не может самостоятельно спуститься.

Было принято решение направить на место отделение двадцатого государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв по адресу, спасатели увидели кота, который сидел на дереве на высоте приблизительно 15 метров. С помощью автолестницы чрезвычайники добрались до животного и благополучно спустили его на землю.

Кота вернули счастливой хозяйке. Уточняется, что к спасению животного были привлечены шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Politeka сообщала, что в Днепре спасатели убрали дерево, упавшее на территории детсада. Вечером, 14 июля в службу спасения «101» поступил звонок от заведующей детского сада, которая сообщила о том, что на территории заведения по улице Рабочей (Чечеловский район) упало дерево.

На место происшествия было оперативно направлено дежурное отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что аварийное дерево рухнуло на забор, перекрыв вход в детский сад.

А в Киеве озеро Луговое, входящее в систему озер Опечень, снова залили мазутом. Сотрудники КАРС получили сообщение о загрязнении озера, а на месте определили, что в воду слили мазут.

"Спасатели КАРС получили информацию от КП "Плесо" относительно загрязнения неизвестным веществом озера Опечень. На месте, после проведения обследования, спасатели определили, что значительная часть озера загрязнена мазутом. Для проведения ликвидации разлива мазута и очистки озера от загрязнения спасатели засыпали топливно-мастильне пятна специальным сорбентом", - говорится в сообщении.

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