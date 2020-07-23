В Днепропетровской области по состоянию на 21 июля зарегистрированы 36 случаев новых случаев заражения китайским вирусом

Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.

Сообщается, что с 17 июля по сегодняшний день вирусом в регионе заразились 15 священников в пяти разных отделениях религиозной организации.

Шестеро из них госпитализированы, остальных отправили на самоизоляцию.

Специалисты установили возможный круг контактных лиц, заболевших по месту их жительства и проведения богослужений.

Также стало известно, что вспышка китайского вируса может и дальше распространиться среди священнослужителей прихожан.

К примеру, лишь с одним заболевшим священником за две недели могли контактировать не менее двух тысяч прихожан во время проведения богослужений в Днепре и Петропавловке.

Politeka сообщала, что по информации премьер-министра Дениса Шмыгаля количество сделанных тестов в Украине с начала эпидемии достигло уже 887 тысяч. При этом, как напомнил министр здравоохранения Максим Степанов, в первые дни делалось всего по 200 тестирований.

Глава Минздрава отчитался, что в течение последних трех недель наблюдается приблизительно одинаковый уровень показателей по новым заражениям, на прошлой неделе пошла на спад госпитализация. Показатель летальности остается довольно умеренным - 2,5%.

Карантин, который ввели по всему миру для борьбы с пандемией, сам по себе не сможет полностью остановить распространение вируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге 20 июля.

По словам гендиректора ВОЗ, карантинные меры помогают только замедлить передачу инфекции, а одним из главных методов борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов.

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