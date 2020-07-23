В Кривом Роге пожилой мужчина угрожал взорвать дом

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на местный сайт 34.ua.

Произошло это ЧП вечером, 22 июля в Терновском районе города. Сообщается, что пьяный пенсионер пришел домой в квартиру, расположенную в дому по улице Адмирала Головко. Сначала мужчина "отличился" домашним конфликтом, угрожая подорвать весь дом и покончить жизнь самоубийством.

Затем – перешел от слов к действию: открыл газовые вентили на кухне.

Супруге дебошира пришлось экстренно звонить в полицию и спецслужбы. На место происшествия оперативно приехали патрульные, МЧС-ники и представители газовой службы, которые сначала закрутили вентили, а затем, для большей надежности, ограничили в квартиру подачу газа.

К счастью, эвакуация жителей дома не понадобилась. На 68-летнего мужчину за домашнее насилие составлен админпротокол.

Politeka писала, что отдых на базе на Харьковщине обернулся крупным скандалом. Мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил настоящий триллер.

«Неадекватное создание поймало белку и совершило противоправные действия в виде лёгких телесных повреждений по отношению к нескольким ранее ему незнакомым женщинам, отдыхавшим рядом с своим домиком, при этом угрожая им задушить их годовалого ребенка, если они не дадут ему выпить!», – говорится в сообщении.

А в Киеве ювенальные полицейские составили протокол на жительницу Подольского района Киева, двухлетняя дочь которой отравилась алкоголем. Известно, что киевлянка вместе со своими соседями распивала алкогольные напитки и не заметила, как ее маленькая дочка выпила спиртное. После этого девочке стало плохо, приехала скорая, и ее срочно госпитализировали в больницу. В данный момент ее здоровью ничего не угрожает.

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