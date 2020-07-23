На Днепропетровщине состоялась церемония прощания с Ярославом Журавлем, погибшим под Зайцево

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook UA Суспільне.

Напомним, Ярослава ранили во время засады и оставили умирать на поле боя.

Сегодня тело павшего воина встречали живым коридором на въезде в город Верхнеднепровск.

Проститься с героем приехали более 30 ветеранов-участников АТО и ООС. Сообщается, что похоронят Ярослава Журавля в Андреевке,: там он родился и вырос.

Ярослав ушел воевать на Донбасс в 2015 году. Сначала проходил службу в 93-й ОМБр "Холодный Яр", затем – перевелся в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты.

В этом году ему исполнилось бы 40 лет, у погибшего героя остались родители, а также супруга и двое детей.

Politeka писала, что погибший под Горловкой медик Николай Ильин всегда действовал по зову сердца, поэтому и стал жертвой боевиков.

О судьбе военнослужащего рассказал его друг, ветеран батальона "Донбасс" и боец ООС Павел Валентович.

По словам ветерана, Николай из 35 бригады морпехов был очень коммуникабельным и отзывчивым человеком. Он родился в Беларуси, но переехал жить в Эстонию из-за проблем после участия в политических протестах. В новой стране ему помогли обустроиться волонтеры из Украины. Первое время Николай работал нелегально, затем подучил английский язык и стал экскурсоводом.

"Когда у нас началась война - у него появилась мысль, что именно на фронте он сможет отдать свой долг нашей стране", - поделился Павел Валентович.

На Донбассе воюет девушка-морпех из Львова. Она является заместителем командира одного из подразделений морской пехоты и гордится тем, что служит в ВСУ.

"Мы отличаемся тем, что мы всегда хотим большего. Хотим быть первыми и не сдаваться. Не имею права покинуть это подразделение, ведь здесь мои собратья, которые полагаются на меня так, как и я на них", – рассказала девушка.

Тело морпеха, который пропал на Харьковщине, обнаружили в странном месте: подробности трагедии.

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