В магазинах Днепра завоз секонд-хенда вызывает необыкновенный ажиотаж

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Сообщается, что подобная картина для Днепра - не новость, подобные очереди собираются перед магазинами, в которых торгуют поношенной одеждой и обувью, частенько.

Связано это с тем, что многим горожанам не по карману купить себе новые вещи, а одеваться все равно во что-то нужно. То же касается и дете, которые, как известно, вырастают быстро, что требует более частой, чем для взрослых покупки вещей.

Так, на этот раз, жители Днепра штурмовали магазин секонд-хенда, расположенный на жилмассиве Западный, в который каждую пятницу завозят "новые" вещи. Люди, пытаясь войти в магазин первыми, забывают об элементарной вежливости, толкаются и осыпают окружающих руганью.

Politeka сообщала, что открытие нового супермаркета в Запорожье вызвало огромный резонанс не только в городе, но и в Украине. Причиной стало видео, опубликованное ресурсом «Вместе», на котором видно, как после перерезания красной ленточки в магазин хлынула толка пенсионеров.

Люди спешили потому, что первым ста покупателям были обещаны бесплатные продуктовые наборы. Однако погоня за дармовой едой превратилась в настоящий трэш.

Пока экономика продолжает свое крутое пике, коронавирус не утихает, а цены ползут вверх, очереди в магазины сэконд-хенда остаются островком стабильности. Правда, островки эти становятся все длиннее. Так, в группе «Харьков 1654» опубликовали фото очереди в магазин, торгующий бывшими в употреблении вещами, на улице 23 Августа. Люди, собравшиеся в многометровую очередь, совершенно не придерживаются дистанции, а также у большинства нет масок.

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