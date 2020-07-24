В Днепре появились трудности со строительством метро



Как передает Politeka.net, об этом директор турецкой компании, которая занимается прокладкой метро Уфук Башаран сообщил в интервью "Информатору" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, сейчас возникла проблема в получении разрешение на взрывные работы.

"Больше, чем год уже потеряли. Мы создали специальную комиссию от нашей компании, в которую вошли юристы и технические специалисты. В понедельник провели совещание с ГП «Приднепровский экспертно технический центр гоструда», где нас уверили, что все документы подходят, и после составления протокола мы сможем начать взрывные работы. После этого два дня представители «Гоструда» не выходили на связь, а теперь заявили, что не выпишут нам протокол", - отметил он.

Также Башаран подчеркнул, что без взрывных работ дальнейшее продвижение невозможно и на всех участках работ - простой.

"Если бы мы получили разрешение год назад, то строительство пошло бы намного быстрее. Я, как директор компании, приехал в Днепр, чтобы урегулировать вопрос строительства одного из самых важных объектов для жителей Днепра, а директор «Гоструда» не хочет найти 5 минут, чтобы поговорить. Поэтому стройка будет продолжаться еще долго", - заключил он.

Российский триколор заметили в харьковском магазине, кадры беспредела.

Харьковчане массово штурмуют магазины сэконд-хенда, фото: "Наконец-то".

Украинцы устроили штурм сэконд-хенда в разгар карантина, фото безумия: "одеться не во что".