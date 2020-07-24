В Днепре появились трудности со строительством метро
Как передает Politeka.net, об этом директор турецкой компании, которая занимается прокладкой метро Уфук Башаран сообщил в интервью "Информатору" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Если бы мы получили разрешение год назад, то строительство пошло бы намного быстрее. Я, как директор компании, приехал в Днепр, чтобы урегулировать вопрос строительства одного из самых важных объектов для жителей Днепра, а директор «Гоструда» не хочет найти 5 минут, чтобы поговорить. Поэтому стройка будет продолжаться еще долго", - заключил он.
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