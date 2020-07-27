Жительница Днепра получила серьезные увечья во время поездки в маршрутке

Об этом пишет Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети Facebook главы профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаила Тонконогого.

Сообщается, что происшествие произошло в 107-й маршрутке. В салоне автобуса "Эталон" во время подъема транспортного средства по дороге внезапно закипела жидкость в расширительном бачке.

Женщина, которая ехала в этом автобусе, получила серьезные ожоги, ее ожидает лечение.

Politeka сообщала, что в Днепропетровской области маршрутка попала в ДТП, в результате чего пострадали 15 человек. Маршрутный автобус попал в ДТП вблизи городка Каменское. Выяснилось, что маршрутка упала в небольшой водоем.

"Маршрутный автобус перевернулся в небольшой водоем, поэтому у одной из пассажирок - отек легких, ей оказывается медицинская помощь с помощью аппарата ИВЛ", - сообщил генеральный директор Каменской городской больницы скорой помощи Ростислав Винар.

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Также в Одессе разъяренный водитель жестко избил пешехода. Соответствующее видео разместил телеграм-канал Хydessa.

Событие произошло днем, 23 июля, в Суворовском районе города на улице Бочарова. Очевидцы рассказали, что водителю не понравилось, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте и он набросился на него с кулаками, а затем в ход пошёл даже стул.

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