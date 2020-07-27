В Днепре спасатели извлекли щенков из заброшенного коммуникационного коллектора

Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ГСЧС.

Сообщается, что в субботу, 25 июля спасателям поступило сообщение о том, что на улице Шахтинской (Индустриальный район областного центра) четверо щенков не могут выбраться из заброшенного коммуникационного коллектора.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили, что животные сидят на глубине приблизительно полтора метра. Извлечь их оттуда было проблематично, так как коллектор был полностью перекрыт железобетонной плитой.

Специалистам, использовав гидравлический инструмент, удалось сдвинуть плиту и достать щенков. Животоных отдали неравнодушной местной жительнице. Щенки был сильно перепуганы, однако, к счастью не пострадали.

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