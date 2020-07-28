Жителя Кривого Рога оштрафовали на 17 тысяч гривен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Первый криворожский.

Вина мужчины состоит в том, что он стоял без маски на остановке общественного транспорта. За это патрульные составили на него протокол по 44-3 статье КУоАП Украины (нарушение правил карантина).

Судья Центрально-Городского районного суда Кривого Рога Василий Сидорак признал мужчину виновным в нарушении правил карантина.

Теперрь нарушителю придется выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен штрафа, да еще и оплатить 420 гривен судебного сбора.

Politeka сообщала о том, что стало известно, какие еще штрафы могут внедрить для простых украинцев. Об этом во время брифинга заявил глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, в скором времени могут увеличить штрафы для тех украинских водителей, которые на дорогах не пропускают машины скорой помощи.

Министр здравоохранения лично убедился, что водители не хотят уступать дорогу медикам, когда ездил на вызовы.

"Не всегда наши водители, которые находятся на дорогах, пропускают карету скорой помощи", - подчеркнул Степанов на брифинге.

Стало известно, сколько украинцам придется заплатить налогов в бюджет за свою недвижимость.

В Украине размер налога на недвижимость составляет до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы.

В текущем году нужно заплатить за 2019 год и размер минималки для расчета процента также учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4173 грн, значит, платить нужно до 62,5 грн за каждый "лишний" квадрат.

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