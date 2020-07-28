В городе Каменское Днепропетровской области пропали двое детей

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУНП области.

О пропаже стало известно 26 июля - мальчики 4 и 6 лет гуляли на детской площадке возле дома, но родители потеряли из с поля зрения. Спустя безуспешного часа поисков они обратились в полицию.

Правоохранители прочесали ближайшие места, где могли находиться дети, и после получаса поисков их обнаружили.

В целости и сохранности ребят отдали родителям.

Невнимательных взрослых привлекли к административной ответственности по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего Николая Грицая. Парню 26 июля исполнилось 17 лет.

Родные и друзья обследовали предполагаемое место пропажи с фонарями. Его искали на берегу, прочесали всю округу, но найти мальчика так и не удалось.

"Если владеете какой-либо информацией, сообщите по телефону родным 066 333 78 48", - говорится в сообщении.

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